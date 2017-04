Môn tiếng Anh: cần luyện tập và phát triển kĩ năng đọc hiểu

Thí sinh ra về sau giờ thi môn tiếng Anh tại hội đồng thi Trường ĐH Khoa học tự nhiên TP.HCM, kỳ thi THPT quốc gia 2016 - Ảnh: NGỌC DƯƠNG

Các em có thể tham khảo các bài đọc hiểu TOEFL hay IELTS. Không chỉ thế, học sinh cần thường xuyên luyện tập các đề thi thử, canh thời gian làm bài như thi thật, rút kinh nghiệm qua từng đề luyện tập, đồng thời đánh dấu các phần không hiểu để hỏi lại thầy cô hay bạn bè, phải hiểu rõ lý do loại trừ 3 lựa chọn còn lại để chọn một đáp án duy nhất chính xác.

Cần ôn tập những nội dung nào?

a. Từ vựng: Các từ xuất hiện nhiều lần trong chương trình Tiếng Anh THPT, chủ yếu trong sách giáo khoa tiếng Anh 12.

b. Phát âm: chú trọng 3 cách phát âm các động từ quá khứ có quy tắc tận cùng - ED và 3 cách phát âm các từ tận cùng -S/ - ES

c. Văn phạm: các điểm văn phạm cơ bản:

- Các thì

- Sự hoà hợp giữa các thì

- Thể chủ động - bị động

- Câu trực tiếp - gián tiếp

- Mệnh đề quan hệ

- Đảo ngữ

- Sự hoà hợp giữa chủ từ và động từ

- Các động từ theo sau V-ing / To-V / V-bare

- Các loại câu điều kiện

- Các giới từ

- Các mạo từ a/ an/ the

- Động từ khiếm khuyết dùng để suy đoán về một sự việc xảy ra trong hiện tại, tương lai hay quá khứ

- Các loại so sánh

- Cụm động từ (phrasal verbs)

- Các cụm từ thường dùng với MAKE/ DO/ HAVE hay PLAY/ DO/ GO

- Các loại mệnh đề trạng ngữ: Mệnh đề trạng ngữ chỉ :

+ thời gian (When, By the time…)

+ nơi chốn (Where, wherever…)

+ cách thức (As, As if…)

+ nguyên nhân (Because, Since, As…)

+ kết quả (…so/ such…that…)

+ mục đích (…so that/ in order that…)

+ điều kiện (if, unless, supposing…)

+ đối lập (While, Whereas…)

+ nhượng bộ (Although, Even though…)

d. Chức năng giao tiếp: cách trả lời các câu đề nghị giúp đỡ, khen ngợi, xin lỗi, hỏi thăm…

e. Phần đọc: luyện tập các bài đọc hiểu về các chủ điểm đã học, chủ yếu trong chương trình Sách giáo khoa Tiếng Anh 12. Chủ điểm về sách, về cuộc sống gia đình, về thể thao, về các tổ chức quốc tế…

Cách làm bài thi trắc nghiệm

- Đọc kĩ hướng dẫn từng phần trước khi chọn đáp án.

- Làm hết một phần rồi qua phần khác, không cần theo thứ tự các câu hỏi từ nhỏ đến lớn. Câu nào không biết đáp án thì khoanh tròn đánh dấu làm sau.

- Không tập trung thời gian quá lâu vào 1 câu.

- Làm đến đâu, đánh dấu đáp án ngay vào tờ trả lời.

- Khi nhận thấy các lựa chọn gần giống nhau thì đọc kĩ từng lựa chọn và sử dụng phương pháp loại trừ.

Các lỗi thường gặp khi làm bài trắc nghiệm

- Bỏ sót 1 số câu.

- Khi tô đáp án vào tờ trả lời, tô lộn thứ tự câu.

- Chọn nhầm từ đồng nghĩa trong phần tìm từ Trái nghĩa (Opposites).

- Phần tìm lỗi sai (Error recognition): Chọn lựa chọn đúng thay vì phải chọn lựa chọn cần sửa.

- Phần Đọc Hiểu (Reading Comprehension): nhầm lẫn giữa chọn ý TRUE và NOT TRUE.

TRẦN KIM DUYÊN (Tổ phó tổ ngoại ngữ, Trường THPT chuyên Trần Đại Nghĩa, TP.HCM)