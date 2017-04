Gia tăng số thí sinh đăng ký xét tuyển ĐH

* Số trường ĐH, CĐ năm nay thuộc quyền quản lý nhà nước của Bộ GD-ĐT đã giảm gần 200 trường CĐ, nhưng lượng đăng ký xét tuyển ĐH, CĐ sư phạm lại tăng hơn so với các năm trước. Phải chăng công tác phân luồng năm nay không tốt bằng năm trước nên TS có NV học ĐH lại tăng cao? - Không hẳn tỉ lệ đăng ký xét tuyển ĐH cao năm nay là do công tác phân luồng không tốt. Phân luồng hiệu quả phải từ sau khi kết thúc trung học cơ sở. Khi học sinh đã tiếp tục học THPT là TS đã có định hướng vào ĐH, CĐ. Lý do dễ hiểu lý giải tỉ lệ đăng ký xét tuyển ĐH năm nay tăng so với năm ngoái là bộ chỉ tổ chức một loại cụm thi do sở GD-ĐT chủ trì, không phân biệt cụm thi để xét tốt nghiệp THPT và cụm thi vừa để xét tốt nghiệp THPT vừa để lấy kết quả tuyển sinh ĐH như năm trước nữa. Các điểm thi năm nay được tổ chức ở ngay trường THPT các em đang theo học, nên thuận lợi cho việc dự thi dù với bất cứ mục tiêu gì. TS có NV xét tuyển vào ĐH có thể đăng ký thi như các em chỉ thi để xét tốt nghiệp.