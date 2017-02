Tuyển sinh ĐH công an: Nhấn mạnh vai trò môn lịch sử

TTO - Đây là điểm mới quan trọng trong tuyển sinh vào các trường ĐH công an năm 2017.

Thiếu tá Nguyễn Văn Trường, phó đội trưởng đội đào tạo, phòng tổ chức cán bộ Công an TP.HCM, tư vấn cho học sinh tại ngày hội tư vấn tuyển sinh của báo Tuổi Trẻ sáng 15-1-2017 - Ảnh: QUANG ĐỊNH

Điều này vừa được Tổng cục Chính trị công an nhân dân, Bộ Công an chính thức công bố.

Học sinh phổ thông chỉ được đăng ký xét tuyển bậc ĐH

Ngày 8-2, trao đổi với Tuổi Trẻ, thiếu tướng, PGS.TS Đỗ Ngọc Cẩn - phó tổng cục trưởng Tổng cục Chính trị công an nhân dân, Bộ Công an - cho biết: Tổng cục Chính trị công an nhân dân đã đề xuất với hệ chính quy tuyển mới dành cho đối tượng học sinh tốt nghiệp THPT, các trường công an sẽ chỉ tuyển sinh bậc ĐH, không tuyển bậc CĐ và trung cấp.

Riêng với hệ trung cấp công an nhân dân, Tổng cục Chính trị công an nhân dân đề xuất dành một số chỉ tiêu nhất định để tuyển đối tượng hạ sĩ quan, chiến sĩ nghĩa vụ trong công an nhân dân, để khuyến khích, động viên đối tượng này.

Về phương thức xét tuyển, đối với cả bậc ĐH và trung cấp, các trường công an đều sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ GD-ĐT tổ chức năm 2017 để xét tuyển.

Theo ông Cẩn, dự kiến chỉ tiêu tuyển sinh bậc ĐH vào các trường công an năm 2017 sẽ giảm so với năm 2016. Riêng việc tuyển học sinh nữ vào các trường công an nhân dân được thực hiện theo chỉ tiêu riêng, với tỉ lệ từ 10 - 15% tổng chỉ tiêu ở từng trường, theo từng ngành học. Tuy nhiên, các trường ĐH, các địa phương sẽ không hạn chế số lượng thí sinh nữ tham gia sơ tuyển, xét tuyển.

Thay đổi tổ hợp xét tuyển theo yêu cầu đào tạo

Đặc biệt, trong thông báo bằng văn bản ngày 7-2, Tổng cục Chính trị công an nhân dân cũng đã chính thức xác nhận: tổ hợp môn xét tuyển các trường công an có nhiều đổi mới so với năm 2016 trở về trước.

Trong đó, các trường công an sẽ không còn sử dụng tổ hợp ngữ văn - lịch sử - địa lý để xét tuyển vào bất kỳ ngành nào, và tổ hợp toán - vật lý - hóa học (khối A truyền thống) cũng không còn được sử dụng trong xét tuyển nhiều ngành như trước (chỉ còn lại ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ tại Trường ĐH Phòng cháy chữa cháy xét tuyển theo tổ hợp toán - lý - hóa).

Tuy nhiên, bên cạnh các tổ hợp môn thi đã sử dụng trong các kỳ tuyển sinh trước như toán - lý - tiếng Anh, toán - ngữ văn - tiếng Anh, một số ngành đào tạo ĐH công an sẽ bổ sung thêm tổ hợp C03 (ngữ văn - toán - lịch sử).

Việc sử dụng tổ hợp xét tuyển cụ thể theo nhóm ngành đào tạo như sau: xét tuyển vào ngành nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, sử dụng 3 tổ hợp: D01 (toán - ngữ văn - tiếng Anh), C03 (ngữ văn - toán - lịch sử), A01 (toán - vật lý - tiếng Anh); xét tuyển vào ngành xây dựng Đảng và chính quyền nhà nước, ngành luật, sử dụng 2 tổ hợp: D01, C03; xét tuyển ngành công nghệ thông tin, an toàn thông tin, kỹ thuật điện tử - truyền thông sử dụng 2 tổ hợp: D01, A01; xét tuyển ngành phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ sử dụng 1 tổ hợp A00 (toán - vật lý - hóa học); xét tuyển ngành ngôn ngữ Anh và ngôn ngữ Trung sử dụng 1 tổ hợp D01.

Lý giải về một số thay đổi trong tổ hợp xét tuyển, thiếu tướng Đỗ Ngọc Cẩn cho biết sự thay đổi này chủ yếu xuất phát từ chính yêu cầu tuyển chọn, nhu cầu đào tạo của các trường công an nhân dân.

Theo đó, để đáp ứng chất lượng nguồn nhân lực phù hợp với yêu cầu của các đơn vị sử dụng trong xu hướng hội nhập, các trường công an tuyển chọn thí sinh có kiến thức toàn diện về tự nhiên, xã hội, trong đó coi trọng trình độ ngoại ngữ trong xét tuyển đầu vào. Trong cả ba tổ hợp được các trường công an sử dụng xét tuyển ĐH đều có môn toán.

Theo quy định của Bộ GD-ĐT, năm 2017, những trường sử dụng tổ hợp các bài thi/môn thi mới ngoài các khối thi truyền thống (khối thi mà trường đã sử dụng từ năm 2014 trở về trước) để xét tuyển cho một ngành, cần dành ít nhất 25% chỉ tiêu của ngành đó để xét tuyển theo các khối thi truyền thống.

Học sinh lưu ban không được sơ tuyển vào ngành công an Theo quy định đã thành truyền thống của Bộ Công an, thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường công an phải đảm bảo đủ điều kiện về độ tuổi, trình độ văn hóa, cũng như các tiêu chuẩn về sức khỏe, phẩm chất, tiêu chuẩn chính trị. Thí sinh muốn xét tuyển vào trường công an phải tốt nghiệp THPT hoặc tương đương, trong các năm học THPT đạt học lực trung bình trở lên theo kết luận tại học bạ. Không sơ tuyển học sinh lưu ban từ 1 năm trở lên trong các năm học THPT và tương đương.

Lịch sử là hành trang quan trọng Trao đổi với Tuổi Trẻ, trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm - giám đốc Học viện Cảnh sát nhân dân - cho biết việc sử dụng 3 tổ hợp: toán - ngữ văn - tiếng Anh, ngữ văn - toán - lịch sử, toán - vật lý - tiếng Anh vào ngành nghiệp vụ cảnh sát, hay 2 tổ hợp: toán - ngữ văn - tiếng Anh, ngữ văn - toán - lịch sử cho ngành luật là rất sát với chương trình đào tạo của học viện. Điều này cũng hoàn toàn phù hợp với quy định chung của Bộ GD-ĐT trong việc đảm bảo các bài thi/môn thi đưa vào tổ hợp để xét tuyển phải gắn với yêu cầu của ngành đào tạo, không sử dụng nhiều hơn 4 tổ hợp bài thi/môn thi để xét tuyển cho một ngành. “Bỏ tổ hợp ngữ văn - lịch sử - địa lý, nhưng lại bổ sung tổ hợp ngữ văn - toán - lịch sử, các ngành đào tạo nghiệp vụ an ninh, cảnh sát, luật trong ngành công an đều nhận thức rõ vai trò quan trọng của môn lịch sử trong giáo dục truyền thống, giáo dục lý tưởng cách mạng cho sinh viên trong trường công an. Đó chính là hành trang quan trọng để giúp sinh viên ngành công an hiểu được truyền thống lịch sử, để từ đó nhận thức rõ được trách nhiệm trong công việc rất đặc thù của mình” - ông Yêm nói.

NGỌC HÀ