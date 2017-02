Tuyển sinh ĐH công an 2017: Bỏ khối C; bổ sung tổ hợp mới

TTO - Tổng cục Chính trị Công an nhân dân vừa có thông báo bằng văn bản chính thức về phương án tuyển sinh hệ chính quy tuyển mới năm 2017.

Năm 2017, với hệ chính quy tuyển mới, các trường công an sẽ chỉ tuyển sinh bậc ĐH, không tuyển hệ CĐ và trung cấp.

Về phương thức xét tuyển, các trường công an sẽ sử dụng kết quả kỳ thi THPT quốc gia do Bộ Giáo dục và Đào tạo tổ chức năm 2017 để xét tuyển.

Đặc biệt, trong phương án tuyển sinh các trường công an, tổ hợp môn thi dành để xét tuyển có nhiều thay đổi, Trong đó, các trường công an sẽ không còn sử dụng tổ hợp môn thi khối A (toán, lý, hóa, trừ ĐH PCCC) và khối C (ngữ văn, lịch sử, địa lý) để xét tuyển vào bất kỳ ngành nào. Tuy nhiên, bên cạnh khối A1 (toán, lý, tiếng Anh), D1 (toán, văn, tiếng Anh), một số ngành sẽ bổ sung thêm khối C03 (ngữ văn, toán, lịch sử).

Việc sử dụng tổ hợp xét tuyển cụ thể theo nhóm ngành đào tạo. Cụ thể:

- Xét tuyển vào ngành Nghiệp vụ An ninh, Cảnh sát, sử dụng 3 tổ hợp:

+ Tổ hợp D01 gồm các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

+ Tổ hợp C03 gồm các môn: Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử;

+ Tổ hợp A01 gồm các môn: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh.

- Xét tuyển vào ngành Xây dựng Đảng và Chính quyền nhà nước, ngành Luật, sử dụng 2 tổ hợp:

+ Tổ hợp D01 gồm các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

+ Tổ hợp C03 gồm các môn: Ngữ Văn, Toán, Lịch Sử.

- Xét tuyển ngành Công nghệ thông tin, An toàn thông tin, Kỹ thuật điện tử, truyền thông, sử dụng 02 tổ hợp môn:

+ Tổ hợp D01 gồm các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh;

+ Tổ hợp: A01 gồm các môn: Toán, Vật Lý, Tiếng Anh.

- Xét tuyển ngành Phòng cháy chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, sử dụng 1 tổ hợp môn:

+ Tổ hợp A00 gồm các môn: Toán, Vật Lý, Hóa Học.

- Xét tuyển ngành Ngôn ngữ Anh và Ngôn ngữ Trung, sử dụng 1 tổ hợp môn:

+ Tổ hợp D01 gồm các môn: Toán, Ngữ Văn, Tiếng Anh.

NGỌC HÀ