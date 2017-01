“Phải học cả kiến thức lẫn kỹ năng”

Đến ngày hội nhận... gấu bông Ngoài việc được tư vấn ngành nghề, học sinh đến ngày hội đã trải nghiệm nhiều hoạt động vui chơi thú vị như học làm bánh kem, xem biểu diễn võ thuật, đua xe mô hình, bốc thăm trúng thưởng. Không ít bạn đã nhận nhiều phần quà từ các trường như sổ, viết, chữ thư pháp và cả... gấu bông! Quay phim về làm kỷ niệm Trong hội trường A5, ở khu vực tư vấn khoa học xã hội, kinh tế, luật, công an... có một nhóm học sinh liên tục dùng điện thoại quay phim, phỏng vấn nhau. Hỏi ra mới biết đó là nhóm học sinh Trường THPT Chu Văn An (huyện Phú Tân, An Giang) tự quay phim ngày hội để làm kỷ niệm về chuyến đi. Cả trường cùng đi tư vấn Đó là trường hợp của các trường THPT Hoàng Diệu (Sóc Trăng), Cái Bè (Tiền Giang), Lộc Hưng (Tây Ninh) và nhiều trường khác khi có cả ban giám hiệu, giáo viên và toàn bộ học sinh khối 12 của trường tham gia ngày hội. Tranh thủ thực hành tiếng Anh Tại ngày hội, có nhiều nhân viên tư vấn tuyển sinh các trường quốc tế là người nước ngoài. Vì vậy, không chỉ nhờ tư vấn, nhóm học sinh của Trường THPT chuyên Huỳnh Mẫn Đạt (Kiên Giang) còn tranh thủ thực hành tiếng Anh tại chỗ.