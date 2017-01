Khai mạc ngày hội tuyển sinh hướng nghiệp tại TP.HCM

4 bộ cùng tư vấn Cùng với Bộ GD-ĐT, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Cục Đào tạo Bộ Công an và Tổng cục Dạy nghề Bộ LĐ-TB&XH cũng có công văn gửi đến các trường công an, quân đội, trường CĐ về việc phối hợp tham gia chương trình cùng báo Tuổi Trẻ. Đây là năm thứ 15 liên tiếp chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ khởi xướng được tổ chức. Tập đoàn Vingroup tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng chương trình, tổ chức 15 chương trình tư vấn, 3 ngày hội.