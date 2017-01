Cách thức nộp hồ sơ dự thi và xét tuyển

Các chuyên gia tư vấn cho học sinh tham gia Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp 2015 do Tuổi Trẻ tổ chức tại Trường ĐH Bách khoa (ĐHQG TP.HCM) - Ảnh: NHƯ HÙNG

Trong số này, chúng tôi trả lời các thắc mắc liên quan đến việc đăng ký, dự thi và xét tuyển vào các trường ĐH năm 2017.

* Tôi đã tốt nghiệp THPT. Năm nay tôi muốn xét tuyển ĐH. Vậy tôi phải nộp hồ sơ ở đâu và cách thức đăng ký thi thế nào, dự thi ra sao?

- Kỳ thi THPT quốc gia năm 2017 mỗi tỉnh, thành phố trực thuộc tổ chức một cụm thi, do Sở GD-ĐT chủ trì dành cho học sinh THPT của tỉnh. Các thí sinh tự do được lựa chọn địa điểm thi phù hợp với điều kiện và yêu cầu cá nhân. Do vậy, bạn có thể nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia 2017 ở tỉnh mà bạn thấy thuận lợi cho mình nhất.

Để xét tuyển ĐH, CĐ, thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT phải dự thi các bài và môn thành phần của bài khoa học tự nhiên, khoa học xã hội phù hợp với tổ hợp, môn thi xét tuyển vào ngành, nhóm ngành. Thí sinh tự do đã tốt nghiệp THPT sẽ dự thi ở phòng riêng, không thi chung với học sinh THPT như những năm trước.

Để xét tuyển ĐH, bạn phải đăng ký nguyện vọng xét tuyển cùng lúc với khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi. Bạn có thể đăng ký không giới hạn số ngành, số trường cũng như số tổ hợp xét tuyển. Các nguyện vọng được xếp theo thứ tự ưu tiên 1, 2, 3, 4... Thí sinh chỉ được xét trúng tuyển vào một nguyện vọng có ưu tiên cao hơn.

Bạn cần lưu ý sau khi nộp hồ sơ đăng ký dự thi THPT quốc gia, thí sinh được điều chỉnh nguyện vọng đăng ký xét tuyển trong thời hạn quy định bằng phương thức trực tuyến.

Vì năm nay không còn các môn thi riêng lẻ như vật lý, hóa, sinh, sử... mà các môn này được gộp chung vào hai bài thi khoa học tự nhiên (tổ hợp các môn vật lý, hóa học, sinh học) và khoa học xã hội (tổ hợp các môn lịch sử, địa lý, giáo dục công dân). Do vậy căn cứ vào tổ hợp mình muốn xét tuyển, thí sinh đăng ký môn thi và bài thi phù hợp.

* Kỳ tuyển sinh ĐH năm 2017, tôi dự tính xét tuyển ĐH bằng học bạ THPT. Như vậy tôi có cần dự thi THPT quốc gia không hay chỉ nộp học bạ cho trường? Tôi có thể xét tuyển cùng lúc nhiều trường không?

- Theo quy định, điều kiện tham gia xét tuyển ĐH của thí sinh là: đã tốt nghiệp THPT (theo hình thức giáo dục chính quy hoặc giáo dục thường xuyên) hoặc đã tốt nghiệp trung cấp, sau đây gọi chung là tốt nghiệp trung học; người tốt nghiệp trung cấp nhưng chưa có bằng tốt nghiệp THPT phải học và được công nhận hoàn thành các môn văn hóa trong chương trình giáo dục THPT theo quy định của Bộ GD-ĐT.

Như vậy dù là xét tuyển bằng học bạ THPT, nhưng bạn vẫn phải dự thi THPT quốc gia để được xét công nhận tốt nghiệp. Đây là điều kiện tiên quyết để thí sinh tham gia xét tuyển ĐH.

Đối với việc xét tuyển vào các trường tuyển sinh riêng, thí sinh muốn xét tuyển vào trường nào thì vào trang web của trường đó để biết các quy định cụ thể, các giấy tờ phải nộp và thời gian xét tuyển. Thí sinh có thể xét tuyển cùng lúc vào nhiều trường khác nhau nếu đạt yêu cầu của các trường.

* Tôi thấy dự thảo quy chế của Bộ GD-ĐT quy định hình thức xét học bạ không có ngưỡng điểm trung bình cho các tổ hợp. Nhưng Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM) lại có quy định phải đạt 6,5? Tôi muốn xét tuyển học bạ vào Trường ĐH Bách khoa. Cho tôi hỏi khi nào trường này bắt đầu nhận hồ sơ? Điều kiện trường đưa ra là điểm trung bình ba môn đạt 6,5, tôi có một môn dưới 6,5 có được xét không? (tanvu...@gmail.com)

- Theo phương án tuyển sinh dự kiến của Trường ĐH Bách khoa (ĐH Quốc gia TP.HCM), điều kiện để tham gia xét tuyển vào trường là thí sinh phải có trung bình cộng của ba năm THPT đạt từ 6,5 trở lên đối với bậc ĐH và từ 6,0 trở lên đối với bậc CĐ.

Các trường ĐH, các ĐH có thể xây dựng phương án tuyển sinh riêng của mình, trong đó đặt ra các điều kiện sàng lọc như Trường ĐH Bách khoa đưa ra. Đây là điều kiện cần để nộp hồ sơ xét tuyển.

Điểm 6,5 là điểm trung bình ba năm. Nếu có năm nào đó điểm dưới 6,5, nhưng bình quân ba năm đạt 6,5 vẫn đủ điều kiện xét tuyển. Nếu điểm bình quân dưới 6,5 thì không đủ điều kiện xét tuyển ĐH.

Trường ĐH Bách khoa nói riêng và các trường thành viên ĐH Quốc gia TP.HCM nói chung sơ tuyển điểm trung bình năm học, chứ không phải điểm trung bình ba môn thuộc tổ hợp xét tuyển.

Mức điểm 6,5 là điều kiện để thí sinh nộp hồ sơ. Trường ĐH Bách khoa xét tuyển căn cứ vào điểm thi THPT quốc gia 2017, không xét tuyển dựa vào học bạ THPT. Khi đăng ký xét tuyển, thí sinh phải xác nhận điểm trung bình ba năm của mình đạt từ 6,5 trở lên.

Nếu trúng tuyển, nhập học, trường kiểm tra học bạ, thí sinh không đạt mức 6,5 sẽ bị loại khỏi danh sách trúng tuyển.

