4 bộ cùng tham gia tư vấn tuyển sinh 

HS lớp 12 trường THPT Bùi Thị Xuân, Q.1, TP.HCM xem thông tin trên poster về Ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 do báo Tuổi Trẻ tổ chức - Ảnh: N.HÙNG

Cùng với Bộ GD-ĐT, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng, Cục đào tạo Bộ Công an và Tổng cục Dạy nghề Bộ LĐ-TB&XH cũng có công văn gửi đến các trường công an, quân đội, trường CĐ về việc phối hợp tham gia chương trình cùng báo Tuổi Trẻ.

Đây là năm thứ 15 liên tiếp chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ khởi xướng được tổ chức. Tập đoàn Vingroup tiếp tục là đơn vị đồng hành cùng chương trình, tổ chức 15 chương trình tư vấn, 3 ngày hội.

Tư vấn cách làm bài thi, chiến lược đăng ký xét tuyển

Ngày 5-1, Thứ trưởng Bộ GD-ĐT Bùi Văn Ga cho biết công văn về việc phối hợp tổ chức chương trình giữa Bộ GD-ĐT và Tuổi Trẻ đã được bộ gửi đến tất cả các sở GD-ĐT, các học viện, ĐH quốc gia, ĐH vùng, cùng các trường ĐH và trường CĐ sư phạm trên cả nước.

“2017 là năm thứ ba Bộ GD-ĐT tổ chức kỳ thi THPT quốc gia. Để giúp phụ huynh, học sinh nắm được các thông tin cần thiết của kỳ thi, thông tin liên quan đến tuyển sinh ĐH, tuyển sinh các trường CĐ sư phạm, Bộ GD-ĐT tiếp tục phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp ở nhiều tỉnh thành trong cả nước.

Bộ đã phân công lãnh đạo cùng cán bộ Cục Khảo thí và kiểm định chất lượng giáo dục, Vụ Giáo dục trung học, Vụ Giáo dục ĐH trực tiếp tham gia tư vấn ở tất cả 18 chương trình” - ông Ga nói.

Trao đổi với Tuổi Trẻ, ông Hoàng Minh Sơn - hiệu trưởng Trường ĐH Bách khoa Hà Nội - khẳng định trường sẽ tiếp tục nhận làm nơi “đăng cai” ngày hội tuyển sinh tại Hà Nội, diễn ra vào cuối tháng 2-2017.

“Các chương trình tư vấn giai đoạn 1 trước khi kỳ thi diễn ra, cần tập trung vào việc tư vấn những điểm mới của quy chế thi và tuyển sinh. Thí sinh chắc chắn muốn được chia sẻ kinh nghiệm trong làm bài thi trắc nghiệm và các bài thi tổ hợp, cách tính điểm từng môn thi trong bài thi tổ hợp, cách tính thời gian làm từng môn thi trong các bài thi... Khi số lượng nguyện vọng không giới hạn, các chuyên gia sẽ tư vấn chiến lược trong đăng ký xét tuyển phù hợp nhất đến từng thí sinh” - ông Sơn nói.

Theo ông Ga, đây chính là những nội dung mà đội ngũ chuyên gia nhiều kinh nghiệm của các cục, vụ có liên quan của Bộ GD-ĐT sẽ mang đến cho thí sinh.

Đặc biệt, Bộ GD-ĐT đề nghị giám đốc các sở GD-ĐT, giám đốc các ĐH, học viện, hiệu trưởng các trường ĐH, CĐ sư phạm tích cực hưởng ứng, tham gia các hoạt động tư vấn - hướng nghiệp của báo Tuổi Trẻ, để “tạo nên cầu nối cho thí sinh với các cơ sở đào tạo, góp phần giúp công tác tổ chức kỳ thi THPT quốc gia và tuyển sinh 2017 diễn ra thuận lợi, hiệu quả”.

Hỗ trợ thông tin thị trường lao động

Từ năm 2017, tất cả các trường CĐ và trung cấp trên cả nước (trừ các trường sư phạm) sẽ tuyển sinh theo thông tư quy định về quy chế tuyển sinh, do Bộ LĐ-TB&XH ban hành.

Ngày 5-1, Tổng cục Dạy nghề - Bộ LĐ-TB&XH đã có công văn gửi đến sở LĐ-TB&XH 63 tỉnh, thành phố trên cả nước cùng toàn bộ các trường CĐ, trung cấp, thông báo về việc phối hợp tham gia chương trình với báo Tuổi Trẻ.

Theo ông Cao Văn Sâm - phó tổng cục trưởng Tổng cục Dạy nghề, chương trình tư vấn tuyển sinh của báo Tuổi Trẻ không chỉ cung cấp thông tin cho phụ huynh, thí sinh, mà còn có giá trị hỗ trợ ngược lại với chính các cơ sở giáo dục nghề nghiệp trong công tác tuyển sinh.

Theo kế hoạch, tại các chương trình tư vấn tuyển sinh ở 18 tỉnh, thành trên cả nước, các chuyên gia sẽ tăng cường tư vấn chuyên sâu về thị trường lao động, nhóm ngành nghề thị trường lao động đang cần, để thí sinh có đủ thông tin, giúp việc chọn ngành nghề phù hợp.

Ông Cao Văn Sâm cho biết ở các chương trình tư vấn, ngoài sự tham gia của các chuyên gia, nhà giáo, còn có sự góp mặt của các nhà nghiên cứu thị trường lao động có kinh nghiệm, sẵn sàng cung cấp thông tin tuyển sinh, định hướng nghề nghiệp, tư vấn chọn nghề cho thí sinh.

Chuyên gia đến từ Tổng cục Dạy nghề cũng sẽ cung cấp thông tin cụ thể về thị trường lao động hiện tại và những dự báo trong 3-5 năm tới, khi lứa sinh viên tuyển năm 2017 ra trường.

“Tổng cục Dạy nghề đánh giá cao chương trình và đề nghị các sở LĐ-TB&XH, các cơ sở giáo dục nghề nghiệp tích cực hưởng ứng, tham gia” - ông Sâm nói.

Đặc biệt, theo thông báo của Tổng cục Dạy nghề, lịch chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp năm 2017 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của tổng cục, tại địa chỉ http://tcdn.gov.vn.

Công an 17 tỉnh thành và 9 trường quân đội tham gia tư vấn

Ngày 4-1, Cục đào tạo - Tổng cục Chính trị công an nhân dân, Bộ Công an cũng có công văn gửi đến công an 17 tỉnh thành, gồm TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ, Hải Phòng, Đồng Nai, Bình Thuận, Đắk Lắk, Khánh Hòa, Thừa Thiên - Huế, Tiền Giang, Bình Định, Phú Yên, Đồng Tháp, Kiên Giang, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang đề nghị cử cán bộ, lãnh đạo phụ trách lĩnh vực chuyên môn tham gia chương trình.

Riêng ngày hội tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp diễn ra tại Hà Nội, Cục đào tạo sẽ cử cán bộ của cục trực tiếp tham gia tư vấn cho thí sinh.

Theo công văn do thiếu tướng Nguyễn Văn Ly - cục trưởng Cục đào tạo - ký, công an các tỉnh thành sẽ tập trung tư vấn các thông tin về đối tượng, tiêu chuẩn tuyển sinh, công tác sơ tuyển, quyền lợi cũng như nghĩa vụ của học viên trong quá trình học tập tại các học viện, trường ĐH công an nhân dân.

Trước đó, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng cũng có công văn gửi đến các học viện, trường sĩ quan trong quân đội, thông báo kế hoạch tham gia Chương trình tư vấn tuyển sinh - hướng nghiệp do báo Tuổi Trẻ tổ chức.

Theo đó, Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng sẽ cử 9 học viện, trường sĩ quan trong quân đội tham gia toàn bộ chuỗi 18 chương trình ở cả khu vực phía Bắc và phía Nam.

Trong công văn do trung tướng Phạm Hồng Hương - phó trưởng ban thứ nhất Ban tuyển sinh quân sự Bộ Quốc phòng - ký, Ban tuyển sinh quân sự yêu cầu các học viện, trường sĩ quan trong quân đội phối hợp với báo Tuổi Trẻ tổ chức tuyên truyền về công tác tuyển sinh vào các trường quân đội.

